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Вынесен приговор кузбассовцу, изнасиловавшему двухлетнюю девочку

29 января 2021 в 09:52

Мужчину ненадолго оставили присмотреть за ребёнком.

В Кузбассе суд вынес приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в сексуальном насилии над двухлетней девочкой. Как сообщила пресс-служба областного Следственного управления СК РФ, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в ноябре 2019 года осужденный по просьбе знакомой присматривал за ее 2-летней дочерью, пока женщина водила старших детей в поликлинику. Когда мужчина находился с девочкой наедине, он совершил в отношении нее насильственное преступление сексуального характера. Отмечается, что мужчина был с женщиной в очень хороших отношениях, мать ребёнка ему доверяла, поэтому пригласила присмотреть за дочерью.

«То, что в отношении девочки было совершено преступление, выяснилось случайно: через несколько дней органы опеки изъяли у матери, которая употребляла алкоголь несколько дней, всех детей, в том числе и этого ребёнка. В доме ребенка при осмотре врачами у 2-летней девочки обнаружены повреждения, свидетельствующие о насильственном преступлении. Информация была передана в следственные органы», — пояснили в СК.

Правоохранители начали выяснять, кто это сделал, и в итоге вышли на приятеля матери девочки.

Отмечается, что задержанный со следствием он сотрудничал, вину признал. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза.  Установлено, что в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям, каким-либо психическим заболеванием не страдает. В итоге кузбассовцу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.


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