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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 января

29 января 2021 в 11:29

Скончались два пациента.

По данным на утро 29 января в Кемеровской области выявили 99 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 20, Кемерово — 17, Междуреченск — 6, Киселёвск — 4, Прокопьевск — 4, Тайга — 4, Яшкинский район — 4, Анжеро-Судженск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Осинники — 3, Юрга — 3, Крапивинский муниципальный округ — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, Таштагольский район — 3, Тяжинский район — 3, по два заболевших — Белово, Берёзовский, Калтан, Кемеровский и Промышленновский муниципальные округа, Мариинский и Тисульский районы, по одному — Краснобродский и Полысаево», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецком районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 246 случаев коронавируса: 1 641 человек получает медицинскую помощь, 27 088 выздоровели, 517 скончались.


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