Кузбасс вошёл в топ-3 регионов Сибири с самым дешёвым бензином

При этом дизельное топливо самое дешевое.

Специалисты Росстата сравнили цены на бензин в Кемерове с другими городами Сибирского федерального округа. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Согласно данным на официальном сайте ведомства, в декабре 2020 года литр автомобильного бензина стоил в регионе 43,53 рубля. Дешевле он только был в Республике Алтай — 42,48 рубля и Томской области — 43,25.

Литр бензина марки АИ-92 в столице Кузбасса стоил в среднем 40,90 руб. По этому показателю город стал первым в Сибири.

По цене на АИ-95 (44,32 рубля) Кемерово стал четвёртым в СФО. Автомобилисты могли сэкономить на покупке этого бензина в Алтайском крае (43,16 руб.), Республике Алтай (43,49 руб.) и Томской области (43,73 руб.). Самый дорогой в Сибири АИ-95 обнаружили в Красноярском крае — 46,31 рубля.

Литр дизельного топлива в Кемерове стоил 47,61 рубля, что дешевле всего в Сибири.