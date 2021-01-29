В Кузбассе сняли часть ограничений по COVID-19

И продлили режим повышенной готовности.

В Кузбассе внесены очередные изменения в действующие меры по противодействию коронавирусу.

Так, кроме того, снята часть ограничений по COVID-19, введённая ранее. В частности, возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 3:00 до 6:00. Это касается в том числе ночных клубов и дискотек. Также возобновляется работа театров со стопроцентной заполняемостью залов — при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.

В обычный режим работы переходят и специализированные социальные учреждения региона.

«Руководители организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов престарелых и инвалидов должны последовательно обеспечить переход до 8 февраля в обычный режим работы подчинённых, без обязательной 14-дневной изоляции», — говорится в сообщении оперштаба.

С учётом эпидемиологической обстановки режим повышенной готовности в Кузбассе продлевается до 28 февраля.