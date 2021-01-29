Илья Середюк рассказал о сроках открытия бассейна «Лазурный»

По словам мэра, работы ведутся.

Мэр Кемерова Илья Середюк в ходе 73-й сессии городского Совета народных депутатов ответил на вопрос о сроках открытия «Лазурного». Градоначальник также коротко рассказал о состоянии бассейна до реконструкции. По его словам, бассейн был признан аварийным и опасным для нахождения в нём людей.

«Там было много замечаний по состоянию несущих конструкций и по самой чаше бассейна. На момент остановки в бассейне уже несколько лет не действовала система фильтрации и вентиляции. Поэтому собственником здания было принято решение провести его реконструкцию. Но при вскрытии узлов бассейна были выявлено, что проблемы гораздо серьёзнее — плиты перекрытия оказались в ненормативном состоянии. Пришлось дорабатывать проект, обращаться к томским проектировщикам, обследовать здание вторично и разрабатывать более глобальный проект», — сообщил мэр.

В итоге собственнику вместо запланированной на ремонт суммы в 100 млн рублей пришлось потратить уже почти в два раза больше — 180 млн рублей.

Как отметил Середюк, представители городской администрации побывали в бассейне и убедились, что работы активно ведутся. Уже полностью отремонтирована чаша: устранены микротрещины, выполнена гидроизоляция, ведётся обшивка плиткой. Заменены вызывавшие опасения плиты перекрытия, закуплено оборудования для систем вентиляции и водоподготовки.

«В 2021 году — мы хотели бы, чтобы это произошло как можно раньше — он возобновит свою работу», — подытожил мэр.