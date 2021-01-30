Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 января

Умерли два пациента.

На утро 30 января в Кемеровской области ещё у 98 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 22, Междуреченск – 15, Кемерово – 9, Киселёвск – 7, Промышленновский МО – 5, Прокопьевск – 4, Гурьевский МО – 4, Калтан – 3, Мыски – 3, Осинники – 3, Кемеровский МО – 3, Мариинский МР – 3, Новокузнецкий МР – 3, Тисульский МР – 3, Крапивинский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Яшкинский МО – 2, Белово – 1, Полысаево – 1, Прокопьевский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, печени и почек. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 344 случая коронавируса: 1 633 человека получают медицинскую помощь, 27 192 выздоровели, 519 скончались.