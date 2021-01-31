Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 января

Умерли два пациента.

На утро 31 января в Кемеровской области ещё у 99 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 24, Междуреченск — 19, Кемерово — 17, Кемеровский МО — 6, Крапивинский МО — 5, Таштагольский МР — 5, Белово — 4, Мыски — 4, Прокопьевск — 3, Промышленновский МО — 3, Осинники — 2, Тисульский МР — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Мариинский МР — 1, Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 443 случая коронавируса: 1 545 человека получают медицинскую помощь, 27 377 выздоровели, 521 пациент скончался.