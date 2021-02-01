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В Белове семейная ссора закончилась стрельбой

01 февраля 2021 в 09:53

Стали известны подробности конфликта.

В соцсетях появилась информация об инциденте, произошедшем в Белове в доме на улице Советской, 53. По словам соседей, в одной из квартир ссора между супругами закончилась стрельбой. Предварительно, что молодой человек во время семейного конфликта поднял руку на девушку, а когда она попыталась уйти, выстрелил в неё. После этого мужчина попытался свести счёты с жизнью. В итоге 38-летняя женщина была ранена, а 35-летний мужчина скончался.

Информацию подтвердили правоохранители.

«Сожители выпивали у знакомых, между ними произошла ссора, и они решили уехать. В автомобиле конфликт продолжился, женщина вышла из машины, мужчина выстрелил в неё и уехал. Прохожие вызывали скорую, пострадавшая была госпитализирована с ранением шеи Автомобиль мужчины был обнаружен около жилого дома и блокирован двумя экипажами ГИБДД. Злоумышленник не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов и произвёл выстрел в себя. Установлено, что погибший ранее судимый», - рассказали в СК.

В машине беловчанина был найден пистолет с заводской маркировкой, а также  самодельные гильза и  патрон. В ближайшее время по ним будет назначена и проведена экспертиза, а  судебно-медицинская - для установления причины смерти.

 

Фото: соцсети.


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