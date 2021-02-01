Новокузнечанка хранила труп убитого мужа на балконе

Так она хотела скрыть следы преступления.

В южной столице Кузбасса заключили под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве мужа.

Как рассказали в пресс-службе Новоильинского районного суда Новокузнецка, горожанка убила мужчину и, чтобы скрыть следы преступления, вынесла его тело на балкон.

«Там труп пролежал с 10 декабря 2020-го по 25 января 2021 года», - отметили в суде.

В итоге в отношении жительницы Кузбасса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Санкцией указанной статьи предусмотрены следующие виды наказания: лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.