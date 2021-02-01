Серьезное ДТП на Кузбасской трассе: погибли двое

Еще четверо пострадали.

Смертельная авария произошла вечером 31 января в Ижморском районе Кемеровской области произошло смертельное ДТП. Около 19:29 на 391 км трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись два легковых автомобиля.

Предварительно установлено, что водитель Chery A13 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Lada Priora.

«В результате ДТП 24-летний водитель Lada и его 25-летняя пассажирка погибли. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 4 человека: 32-летний водитель Chery, а также 3 пассажира Priora — мужчина 30 лет и женщины 22 лет и 31 года», - рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.