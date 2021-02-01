Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 февраля

Скончался один пациент.

По данным на утро 1 февраля в Кемеровской области выявили 99 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 21, Междуреченск — 16, Тайга — 5, Мыски — 4, по 3 — Белово, Осинники, Прокопьевск и Тисульский район, по 2 — Калтан, Киселёвск, Беловский район и Промышленновский округ, по 1 — Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский и Крапивинский округа, Новокузнецкий район», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

За весь период по области зарегистрировали 29 542 случая заболевания. При этом 522 человека умерли, 27 551 пациент выздоровел, а 1469 — продолжают получать лечение.