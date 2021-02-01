В Кемерове ребёнок застрял в капучинаторе

Ему на помощь пришли спасатели.
Кемеровские спасатели освободили безымянный палец ребёнка от металлической детали — капучинатора. Инцидент произошёл в Центральном районе города.
«Сначала врач–спасатель обезболил палец. Через несколько минут специалисты при помощи зонда и нити освободили 10-летнего школьника из «металлического» плена. Медик порекомендовал обрабатывать палец мазью ещё несколько дней», - рассказали в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения».
Всего с начала 2020 года спасатели оказали помощь 8 детям в Кемерове.
Фото: МБУ «Кемеровская служба спасения».
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