В Кемерове ребёнок застрял в капучинаторе

Ему на помощь пришли спасатели.

Кемеровские спасатели освободили безымянный палец ребёнка от металлической детали — капучинатора. Инцидент произошёл в Центральном районе города.

«Сначала врач–спасатель обезболил палец. Через несколько минут специалисты при помощи зонда и нити освободили 10-летнего школьника из «металлического» плена. Медик порекомендовал обрабатывать палец мазью ещё несколько дней», - рассказали в пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения».

Всего с начала 2020 года спасатели оказали помощь 8 детям в Кемерове.

Фото: МБУ «Кемеровская служба спасения».