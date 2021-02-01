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В Кузбассе рухнули крыши сразу четырех домов

01 февраля 2021 в 13:12

Инциденты произошли в разных городах области.

В Новокузнецке провалилась скатная крыша в трехэтажном двухподъездном аварийном доме на восемь квартир 1948 года постройки по адресу ул. Пушкина, 11. Обошлось без пострадавших.

На место происшествия выехали представители власти, экстренные службы и эксперты.

«Дом находится в реестре аварийных домов. По федеральной программе расселение запланировано на 2025 год, — отметили в городском комитете ЖКХ. — Жители до этого время могут переселиться в маневренное жилье. По распоряжению главы города Сергея Кузнецова со всеми жильцами дома по Пушкина, 11 работает межведомственная комиссия. Идёт подбор жилья. Однозначно жители в этот дом не вернутся», - пояснили власти.

Жителям аварийного дома предоставили теплый автобус.

Отмечается, что это не первый случай в области. Так, на прошедшей неделе рухнули крыши пяти- и двухэтажного домов в Мысках, а также обрушилась скатная шиферная крыша в кирпичной двухподъездной пятиэтажке 1957 года по адресу Новокузнецк, Ленина, 36. Везде без пострадавших, но в Новокузнецке была повреждена система водоснабжения, и это привело к затоплению квартир жителей.

Все инциденты связаны с обильными снегопадами — кровли не выдержали тяжести снега.


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