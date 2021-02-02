Житель Кемерова 125 раз переводил деньги мошеннице

В итоге доверчивый горожанин обратился в полицию.

В Кемерове 35-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Выяснилось, что днём ранее ему позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником банка, рассказала, что злоумышленники оформили на его имя кредит.

«Она сумела убедить доверчивого кемеровчанина, что для «отмены» данной операции ему самому нужно взять кредит в банке и погасить образовавшуюся задолженность. В результате кемеровчанин выполнил указание незнакомки, а затем произвёл 125 операций по переводу денег на счета, номера которых продиктовала ему мошенница. В общей сложности он перевёл мошеннице около 1 900 000 рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Получив деньги, женщина перестала отвечать на звонки. Обеспокоенный мужчина обратился в банк, где ему пояснили, что кредит не погашен, а деньги он переводил мошеннице.

В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции статьи подразумевают до 10 лет лишения свободы.