Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 февраля

Скончались два пациента.

По данным на утро 2 февраля в Кемеровской области выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 19, Кемерово — 18, по 7 — Междуреченск и Мыски, по 5 — Анжеро-Судженск, Белово, по 4 — Калтан, Осинники, Прокопьевск, по 3 — Берёзовский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский округ, по 2 — Киселёвск, Тайга, Юрга, Гурьевск, Мариинский и Новокузнецкий районы, Промышленновский округ, по 1 — Тяжинский и Яшкинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкологической патологии, сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевском районе. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 29 640 случаев заболевания. При этом 524 человека умерли, 27 698 пациентов выздоровели, а 1418 — продолжают получать лечение.