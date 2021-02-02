В Кузбассе снова продлили режим самоизоляции для пожилых

До середины февраля.
В Кемеровской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
Пожилые люди могут покидать дом, чтобы:
- посетить медицинскую организацию;
- сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин;
- посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
- в случаях, связанных с семейными нуждами;
- в иных экстренных и бытовых ситуациях.
Как уточнили в оперштабе региона, режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий и учреждений, чьё нахождение на рабочем месте критически важно.
Ограничения продлятся до 17 февраля.
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