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В Кузбассе снова продлили режим самоизоляции для пожилых

02 февраля 2021 в 13:04

До середины февраля.

В Кемеровской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Пожилые люди могут покидать дом, чтобы:

  • посетить медицинскую организацию;
  • сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин;
  • посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;
  • в случаях, связанных с семейными нуждами;
  • в иных экстренных и бытовых ситуациях.

Как уточнили в оперштабе региона, режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий и учреждений, чьё нахождение на рабочем месте критически важно.

Ограничения продлятся до 17 февраля.


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