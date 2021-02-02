В Кузбассе снова продлили режим самоизоляции для пожилых

До середины февраля.

В Кемеровской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Пожилые люди могут покидать дом, чтобы:

посетить медицинскую организацию;

сходить в аптеку/аптечные пункты, магазин;

посетить органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ;

в случаях, связанных с семейными нуждами;

в иных экстренных и бытовых ситуациях.

Как уточнили в оперштабе региона, режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий и учреждений, чьё нахождение на рабочем месте критически важно.

Ограничения продлятся до 17 февраля.