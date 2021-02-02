Жителя Анжеро-Судженска будут судить за интимную переписку с детьми

Он общался в соцсетях с 242 девочками.

В Анжеро-Судженске 43-летнего местного жителя будут судить за интимную переписку с детьми в соцсетях. Его обвиняют в совершении 192 эпизодов преступления, предусмотренного статьёй «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и статьёй «Развратные действия, совершённые в отношении двух и более лиц».

«В период с марта 2016-го по август 2018 года мужчина со своей страницы в соцсетях переписывался на интимные темы с девочками-подростками. При этом он отправлял им фото и видео порнографического характера, просил их присылать ему свои фотографии», - рассказали следователи

В ходе предварительного следствия потерпевшими по делу были признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в разных регионах нашей страны.

В рамках расследования уголовного дела мужчине уже проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.