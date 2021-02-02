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В Мысках местный житель слил в соцсети интимные фото бывшей

02 февраля 2021 в 15:29

Теперь он пойдёт под суд.

В Кемеровской области перед судом предстанет 31-летний житель города Мыски. Кузбассовца обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.

«В ноябре 2020 года обвиняемый пригрозил бывшей сожительнице, что если она не возобновит с ним отношения, то он выставит в интернете, в социальных сетях, ее интимные фотографии. Женщина отказала бывшему сожителю, тогда мужчина выполнил угрозу», - сообщила пресс-служба областного СУ СК.

Узнав об этом, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Отмечается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Дальнейшую его судьбу определит суд.


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