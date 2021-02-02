В Кузбассе работникам шахты не выплачивали зарплату

Следком и полиция расследуют дело.

Следственный комитет Кузбасса совместном с областным ГУ МВД расследует уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на АО «Шахта Алексиевская».

«Уволенным и действующим работникам указанного предприятия, имеющим задолженность по заработной плате и иным выплатам, необходимо 3, 4 и 5 февраля 2021 года с 10:00 до 20:00 явиться в межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лермонтова, 6)», — сообщили в полиции.

Как отметили в ведомстве, что это необходимо для того, что признать данных работников потерпевшими по делу и оформить иски.