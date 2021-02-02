Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе работникам шахты не выплачивали зарп...

В Кузбассе работникам шахты не выплачивали зарплату

02 февраля 2021 в 09:48

Следком и полиция расследуют дело.

Следственный комитет Кузбасса совместном с областным ГУ МВД расследует уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на АО «Шахта Алексиевская».

«Уволенным и действующим работникам указанного предприятия, имеющим задолженность по заработной плате и иным выплатам, необходимо 3, 4 и 5 февраля 2021 года с 10:00 до 20:00 явиться в межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лермонтова, 6)», — сообщили в полиции.

Как отметили в ведомстве, что это необходимо для того, что признать данных работников потерпевшими по делу и оформить иски.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 февраля
Content 2105224
В Кузбассе снова продлили режим самоизоляции для пожилых
Content 1560428637 chat bot 1
Жителя Анжеро-Судженска будут судить за интимную переписку с детьми
Content 8ca6a6b2aa0fa7b42c08858656c282a6180d2a59b 599 399 c
В Мысках местный житель слил в соцсети интимные фото бывшей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?