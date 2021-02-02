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Житель Топок более 20 раз ударил ножом знакомого из-за шума

02 февраля 2021 в 16:25

Потерпевший проигнорировал замечание хозяина квартиры.

В Топках 35-летнего местного жителя будут судить за убийство знакомого. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, преступление произошло в январе 2021 года.

«Тогда обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых у себя в квартире. Во время застолья хозяину не понравилось, что один из гостей громко и эмоционально разговаривает, и он сделал ему замечание. Однако тот не отреагировал и заявил, что будет говорить, как ему хочется. Разозлившись на такой ответ, обвиняемый несколько раз ударил 21-летнего мужчину ножом в грудь», - сообщили в ведомстве.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако нетрезвый хозяин квартиры отказался впустить врачей, и тем пришлось вызвать сотрудников полиции. После прибытия полицейских медицинские работники смогли зайти в жилище, они констатировали смерть потерпевшего.

Кузбассовцу мужчине провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты установили, что тот не страдает хроническим психическим расстройством и болезненным состоянием психики. При этом у него выявили синдром зависимости от психоактивных веществ — алкоголизм и наркоманию.


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