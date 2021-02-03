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В Кемерове появятся новые остановки за 9,5 млн рублей

03 февраля 2021 в 10:26

Всего установят 14 новых объектов.

В областной столице установят остановочные павильоны общей стоимостью в 9,5 млн рублей. Сейчас администрация города ищет подрядчика по их изготовлению и установке.

Аукцион на их изготовление или приобретение, а также установку появился на портале закупок. Планируется, что в городе появится 14 новых остановок. Власти Кемерова готовы заплатить за них 9 557 333,38 рублей. Уточняется, что остановочные павильоны должны быть со сборно-разборной конструкцией для возможности несколько раз произвести монтаж и демонтаж.

Согласно аукционным документам, компания-победитель будет должна доставить, осуществить монтаж и установку объектов. Появится автопавильоны должны в срок до 30 сентября 2021 года. Где именно будут установлены остановки, не уточняется.


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