Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 февраля

Скончались три пациента.

По данным на утро 3 февраля в Кемеровской области выявили 97 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 27, Кемерово — 18, Мыски — 7, Анжеро-Судженск — 5, Междуреченск — 4, Осинники — 4, Тяжинский район — 3, по два заболевших — Белово, Калтан, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Новокузнецкий и Таштагольский районы, Топкинский муниципальный округ, по одному — Берёзовский, Полысаево, Тайга, Юрга, Беловский, Мариинский, Прокопьевский, Тисульский и Яшкинский районы, Кемеровский, Крапивинский, Промышленновский и Юргинский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мысках. У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и ожирения. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштагольском районе.За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 29 640 случаев заболевания. При этом 524 человека умерли, 27 698 пациентов выздоровели, а 1418 — продолжают получать лечение.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 737 случаев коронавируса: 1 338 человек получает медицинскую помощь, 27 872 выздоровели, 527 скончались.