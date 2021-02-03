Блог с тобой ›› Новости ›› В центре Кемерова загорелось здание популярного...

В центре Кемерова загорелось здание популярного кафе

03 февраля 2021 в 12:32

Пожар случился утром.

Утром 3 февраля на проспекте Советском областной столицы произошло возгорание в здание с несколькими заведениями общественного питания. Инцидент произошел на Советском, 28а.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал в дежурную часть поступил в 07:24. 15 пожарных и 4 единицы техники прибыли на место.

«Выяснилось, что загорелось подсобное помещение площадью 2 квадратных метра. В 07:33 пожар ликвидировали. В результате сгорела только эта площадь. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Причину возгорания пока устанавливают.


Читайте также

Content udaril nozhom
Житель Топок более 20 раз ударил ножом знакомого из-за шума
Content 1497434094199041433
В Кемерове появятся новые остановки за 9,5 млн рублей
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 февраля
Content img top
В Кузбассе зафиксируют отпускные цены на хлеб

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?