В центре Кемерова загорелось здание популярного кафе

Пожар случился утром.

Утром 3 февраля на проспекте Советском областной столицы произошло возгорание в здание с несколькими заведениями общественного питания. Инцидент произошел на Советском, 28а.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал в дежурную часть поступил в 07:24. 15 пожарных и 4 единицы техники прибыли на место.

«Выяснилось, что загорелось подсобное помещение площадью 2 квадратных метра. В 07:33 пожар ликвидировали. В результате сгорела только эта площадь. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Причину возгорания пока устанавливают.