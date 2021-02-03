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В Кузбассе зафиксируют отпускные цены на хлеб

03 февраля 2021 в 13:09

На это даже выделили деньги.

Кузбасским хлебопекам дали денег. Распоряжение о выделении регионам России 4,7 миллиардов рублей для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

Кузбассу из этих денег достанется более 100 миллионов рублей, которые и направят на субсидии мукомолам и пекарям, а они после получения компенсации должны будут зафиксировать отпускные цены на хлеб, повысившиеся из-за роста цен на сырье. В результате цена на хлеб в регионе должна остаться на прежнем уровне.

«Благодаря субсидии кузбасские производители муки смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой продовольственной пшеницы и ее среднемесячной ценой за три предыдущих года. Также будет компенсирована часть затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий», - цитирует издание министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея Ариткулова.


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