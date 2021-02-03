Жительница Кемерова продала квартиру, чтобы перевести деньги мошенникам

Злоумышленники нажились на 3 миллиона рублей.

62-летняя кемеровчанка осталась без жилья и оказалась должна банкам солидную сумму, поверив звонившим ей мошенникам. Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, первый звонок женщине поступил в декабре.

«Мошенники действовали по традиционной схеме: один из них представился сотрудником банка и попросил подтвердить заявку на кредит. Когда женщина пояснила, что не собирается брать кредит, мошенник попросил у неё коды, приходящие в SMS, чтобы «аннулировать заявку». Буквально следом кемеровчанке позвонил ещё один мошенник и сообщил, что зафиксированы попытки взять кредиты на имя женщины сразу в нескольких финансовых организациях. Он предложил ей самой взять кредиты, обналичить деньги и перевести на указанный счёт, чтобы «не платить проценты». Доверчивая женщины выполнила всё, что ей предложили», - пояснили в ведомстве.

Так, один из кредитов женщина взяла под залог квартиры. Когда она рассказала об этом мошеннику, тот напугал её, что теперь документы находятся у третьих лиц, которые могут этим воспользоваться.

«Он убедил её продать квартиру, чтобы затем оформить новые документы и выкупить квартиру обратно. От продажи женщина выручила 1,5 млн рублей: часть денег она направила на погашение кредита в банке, остальное перевела мошеннику. Он заверил, что урегулирует вопрос с покупателями квартиры и вернёт её женщине, однако в конце января ей позвонили новые владельцы и поинтересовались, когда она сможет освободить жильё», - добавили правоохранители.

В общей сложности женщина перевела на счета мошенников 3,2 млн рублей. В итоге осознав, что два месяца имело дело с мошенниками, она пошла в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых, сообщили в главке полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции статьи подразумевают до 10 лет лишения свободы.