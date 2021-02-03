В Белове «скорая» попала в снежную ловушку

На помощь коллегам пришла другая карета скорой помощи.

В Белове автомобиль скорой помощи (реанимация), застряла в снегу. Инцидент произошёл в посёлке Инской. Как рассказали очевидцы, автомобиль буксовал там, пока на помощь не подоспел другой автомобиль «скорой».

Отмечается, что данных о подобных ЧП в ГИБДД не поступало. Как отметили в инспекции, сейчас из-за сильных снегопадов много автомобилей «тонут» в снегу, но это не относится к ДТП.

Тем временем, в сети появилось видео случившегося.

Видео: vk.com/belovo