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В Белове «скорая» попала в снежную ловушку

03 февраля 2021 в 15:37

На помощь коллегам пришла другая карета скорой помощи.

В Белове автомобиль скорой помощи (реанимация), застряла в снегу. Инцидент произошёл в посёлке Инской. Как рассказали очевидцы, автомобиль буксовал там, пока на помощь не подоспел другой автомобиль «скорой».

Отмечается, что данных о подобных ЧП в ГИБДД не поступало. Как отметили в инспекции, сейчас из-за сильных снегопадов много автомобилей «тонут» в снегу, но это не относится к ДТП.

Тем временем, в сети появилось видео случившегося.

 

 

Видео: vk.com/belovo


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