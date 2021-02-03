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В Кемерове появятся новые автобусные маршруты на Притомском проспекте

03 февраля 2021 в 16:21

Жители нового микрорайона неоднократно обращались к властям.

Жители областной столицы продолжают регулярно поднимать вопрос о необходимости дополнительных маршрутов общественного транспорта на Притомском проспекте. Сейчас здесь ходят только два маршрута, и этого, по мнению жителей разрастающегося микрорайона, категорически недостаточно.

Вопросы по поводу организации здесь общественного транспорта регулярно появляются в официальных аккаунтах представителей власти и на сайте платформы «Кузбасс Онлайн». Горожане отмечают, что далеко не все жители имеют личные автомобили при том, что большинство работает и учится в других частях города.

В ответ кемеровчанам пояснили, что пуск новых маршрутов рассматривается.

«По проспекту Притомскому организована работа маршрутов 8т и 83т. В связи с открытием Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, а также строительством ледового дворца «Кузбасс» планируется открыть муниципальные маршруты регулярного сообщения по указанному проспекту», — говорится в официальном ответе.

Сроков решения проблемы не названо.


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