В Белове завершено строительство автовокзала

Об этом сообщил мэр города.

Глава Беловского городского округа Алексей Курносов сообщил, что строительные работы на территории нового автовокзала завершены. Сейчас специалисты приступили к расстановке мебели.

«Осталось только вывезти с территории посадочных площадок строительный мусор. В комнату матери и ребёнка завезли необходимое оборудование. Помещение разделено на две части для удобства. В одной части расположены кровати, в другой установлены манеж и детская мебель, чтобы мамам с малышами было комфортно ожидать свой автобус. Продолжается работа по подключению компьютеров и оргтехники. Свои места на стенах автовокзала уже заняли информационные табло и стенды», — рассказал градоначальник.

В настоящее время также идёт процедура оформления всех необходимых для ввода здания в эксплуатацию документов.

Как отметил Алексей Курносов, объект имеет большое значение не только для города, но и для трёх соседних муниципалитетов. Отсюда уезжают жители Беловского и Гурьевского районов, Краснобродского городского округа. Ориентировочный пассажиропоток — 3 000-4 000 человек в сутки.