В Кузбассе найдено тело женщины со следами насилия

Следственный комитет проводит проверку.

В Кузбассе сотрудники СК проводят проверку по поводу странной гибели молодой женщины из Осинников. Об этом сообщает Сибдепо.

Тело было обнаружено утром 3 февраля.

«Сообщение об обнаружении тела поступило от медиков, которые приехали на вызов констатировали смерть. При осмотре на теле 33-летней женщины были следы телесных повреждений. При этом, по предварительным выводам судмедэксперта, смерть жительницы города наступила не от этих травм, а результате болезни», - пишет портал со ссылкой на СК.

Проверка продолжается, точные причины смерти ещё будут установлены. Как уточнили следователи, даже если выяснится, что травмы не были смертельными, сведения о том, что женщина подвергалась насилию перед смертью, будут переданы в полицию.