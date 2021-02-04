В южной столице Кузбасса установят новые зарядные станции для электромобилей

Об этом рассказал мэр города.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о совместных планах работы с энергетиками региона. В ходе совещания обсудили вопросы о дальнейшем сотрудничестве и организации уличного освещения города, а также наметили план работы по передаче на обслуживание компании муниципальных и бесхозяйных электрических сетей.

«В совместных планах — установка в этом году в Новокузнецке дополнительных двух «быстрых» зарядных станций для электромобилей», — написал мэр по итогам совещания в социальных сетях.

Градоначальник отметил, что проект по развитию зарядной инфраструктуры для Новокузнецка важен и нужен. Он подчеркнул, что это социальная задача, решение которой позволит расширить возможности применения экологичного транспорта.