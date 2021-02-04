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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 февраля

04 февраля 2021 в 11:15

Скончались два пациента.

По данным на утро 4 февраля в Кемеровской области выявили 99 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 22, по 5 — Мыски и Прокопьевск, по 4 — Киселёвск, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, по 3 — Белово, Междуреченск и Осинники, по 2 — Анжеро-Судженск, Юрга, Беловский МР, Крапивинский МО, Топкинский МО, Тяжинский МР, по 1 — Берёзовский, Новокузнецкий МР, Промышленновский МО, Таштагольский МР, Яшкинский МР», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.  У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Калтане.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 28 029 человек. Скончались 529 человек. На лечении остаются ещё 1 278 заболевших. Под наблюдением — 2 337.


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