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На въезде в кемеровский Сосновый бор установят камеры видеонаблюдения

04 февраля 2021 в 12:40

Объявлен аукцион.

В Кемерово На въезде в Сосновый бор в Рудничном районе появятся две камеры видеонаблюдения.

Электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения данного вида работ объявила администрация города. Исполнитель должен будет подключить заказчика к услуге «видеоконтроль» и оказывать услугу двумя антивандальными всепогодными камерами видеонаблюдения уличного исполнения, выполнить услуги по монтажу, пуско-наладке системы видеонаблюдения с выводом видеосигнала в дежурную часть Управления МВД России по городу Кемерово и администрацию города Кемерово, оказывать услугу «видеоконтроль» на въезде на территорию особо охраняемой природной территории «Природный комплекс «Рудничный бор».

Победитель определится 16 февраля. Камеры будут установлены на территории парковки у главного входа в течение пяти рабочих дней после заключения контракта.

Начальная цена контракта — 113 819 рублей. Эти средства будут выделены из местного бюджета.


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