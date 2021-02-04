Причины устанавливает следственный комитет.
В Междуреченске погибла восьмиклассница. По одной из версий, школьница могла свести счёты с жизнью.
В школе подростка характеризовали положительно. По словам педагогов, что у неё не было конфликтов с одноклассниками.
«Девушка побеждала в олимпиадах и занималась спортом», — говорится в официальном сообщении.
Как рассказали в управлении образованием муниципалитета, причину случившегося сейчас устанавливают следователи.
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