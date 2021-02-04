Причины устанавливает следственный комитет.

В Междуреченске погибла восьмиклассница. По одной из версий, школьница могла свести счёты с жизнью.

В школе подростка характеризовали положительно. По словам педагогов, что у неё не было конфликтов с одноклассниками.

«Девушка побеждала в олимпиадах и занималась спортом», — говорится в официальном сообщении.

Как рассказали в управлении образованием муниципалитета, причину случившегося сейчас устанавливают следователи.