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В Междуреченске погибла восьмиклассница

04 февраля 2021 в 14:04

Причины устанавливает следственный комитет.

В Междуреченске погибла восьмиклассница. По одной из версий, школьница могла свести счёты с жизнью.

В школе подростка характеризовали положительно. По словам педагогов, что у неё не было конфликтов с одноклассниками.

«Девушка побеждала в олимпиадах и занималась спортом», — говорится в официальном сообщении.

Как рассказали в управлении образованием муниципалитета, причину случившегося сейчас устанавливают следователи.


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