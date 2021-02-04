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В Новокузнецке водитель легковушки сбил девочку, отвёз её в школу и уехал

04 февраля 2021 в 13:02

Позже ребенок обратился в больницу.

В среду, 3 февраля, в Орджоникидзевском районе Новокузнецка водитель Lada Largus сбил школьницу. По предварительным данным, автомобилист не уступил дорогу ребёнку напротив дома № 19А по проспекту Шахтёров. А после ДТП он просто отвёз пострадавшую в школу и уехал.

Позже в дежурную часть отдела ГИБДД поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась несовершеннолетняя, получившая травмы в результате ДТП

«В момент ДТП девочка находилась без сопровождения взрослых, направлялась на занятия в школу. В результате аварии ребёнок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение», - рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Водителей еще раз призвали быть предельно внимательными и осторожными при проезде пешеходных переходов. При проезде этого участка дороги необходимо снижать скорость и быть готовым остановиться, чтобы пропустить пешеходов, вступивших на проезжую часть.

 

Фото: instagram.com/gibdd_nvkz


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