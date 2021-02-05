ЗАГСы Кузбасса перешли в обычный режим работы

С 5 февраля.

С пятницы, 5 февраля, органы ЗАГС Кузбасса переходят в обычный режим работы. Теперь на церемонии заключения брака могут присутствовать не только молодожёны. Вместе с тем следует неукоснительно соблюдать введённый на территории Кемеровской области масочный режим.

«Масочный режим предусматривает обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток для обработки рук. Во время фотосъёмки молодожёнам, родителям новорождённых допускается снимать маски», — уточнили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

Напомним, накануне в Кузбассе сняли практически последние ограничения по коронавирусу. Например, в заведениях общепита разрешили проводить банкеты.