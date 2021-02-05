Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 февраля

Скончались три пациента.

По данным на утро 5 февраля в Кемеровской области выявили 96 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 25, Кемерово — 23, Мыски — 9, Анжеро-Судженск — 6, Междуреченск — 5, Таштагольский район — 5, Осинники — 4, Калтан — 3, по два заболевших — Прокопьевск, Юрга, Мариинский и Тяжинский районы, Топкинский муниципальный округ, по одному — Берёзовский, Кисёлевск, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский муниципальный округ, Ижморский и Тисульский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У женщины 1949 года развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Осинниках. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Юрге. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 932 случая коронавируса: 1 213 человек получают медицинскую помощь, 28 187 выздоровели, 532 скончались.