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Новокузнечанин ограбил церковную лавку (видео)

05 февраля 2021 в 12:39

И пытался спрятаться от правоохранителей прямо на месте преступления.

Ночью в южной столице Кузбасса экипаж Росгвардии, находящийся на маршруте патрулирования, получил сообщение о сработавшей сигнализации в церковной лавке на улице 40 лет ВЛКСМ. На месте росгвардейцы обнаружили молодого человека, который пытался спрятаться в помещении лавки. Увидев стражей порядка, он попытался сбежать через окно, но был задержан.

«По предварительной информации, рецидивист проник на территорию церковного объекта, используя монтировку, отжал форточку и пробрался в помещение, оборудованное сигнализацией. В лавке молодой человек похитил имущество, однако его планам помешали оперативно прибывшие на сигнал «тревога» сотрудники Росгвардии», — сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления 25-летний новокузнечанин. При досмотре у него обнаружили свёрток с деньгами и ювелирными изделиями. Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств.

 

Фото, видео: Управление Росгвардии по Кемеровской области.


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