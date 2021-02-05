Жительница Кемерова купила квартиру с долгами за ЖКУ свыше 90 тысяч

О «своём» долге она узнала, когда пришла оплачивать первый счёт.

Кемеровчанка купила квартиру с долгами за услуги ЖКХ в размере 92 492 рубля. Об этом сообщает Газета Кемерова.

По словам женщины, долги копились с 2018 года — при том, что в дом на улице Веры Волошиной, 41 семья переехала только в конце 2020 года. Прежний владелец квартиры скрыл информацию о долгах. О «своём» долге она узнала, когда пришла в управляющую компанию оплачивать первый счёт как домовладелица.

«Управляющая компания входить в положение новых жильцов отказывается и требует оплаты долга. В УК в ответ на запрос журналистов данные требования отрицали. Теперь разобраться в ситуации предстоит Госжилинспекции Кузбасса, которая уже включилась в работу», - пишет портал.

А вот по словам начальника ГЖИ Ирины Гайденко, требовать оплаты старых долгов с новых жильцов управляющие компании не имеют права. За исключением долгов по оплате за капитальный ремонт.

Юристы рекомендуют перед покупкой квартиры внимательно изучить все документы. Обязательной должна быть справка из управляющей компании.