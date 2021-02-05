Пьяная кемеровчанка устроила истерику на проезжей части возле ТЦ

Неадекватная женщина собрала около себя все срочные службы.

В Кемерове сотрудники полиции, ГИБДД, спасатели и медики вынуждены были собраться возле ТЦ «Гринвич». Причиной стало неадекватное поведение горожанки.

Инцидент произошёл накануне. Как сообщил один из очевидцев случившегося, женщина сначала села за руль своего авто, а потом вышла и начала кричать и ложиться на асфальт.

«Женщина в состоянии опьянения неизвестной природы лежала на проезжей части, вела себя крайне неадекватно. В итоге её госпитализировали в отделение токсикологии», - уточняют местные СМИ.

Разбирательство отложено до тех пор, пока женщина придет в себя.