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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 февраля

06 февраля 2021 в 11:37

Умерли два пациента.

На утро 6 февраля в Кемеровской области ещё у 99 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 24, Междуреченск — 19, Кемерово — 17, Кемеровский МО — 6, Крапивинский МО — 5, Таштагольский МР — 5, Белово — 4, Мыски — 4, Прокопьевск — 3, Промышленновский МО — 3, Осинники — 2, Тисульский МР — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Мариинский МР — 1, Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1985 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.  Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Междуреченске. У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Осинниках», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрирован 30031 случай COVID-19: 1139 человек получают медицинскую помощь, 28 358 выздоровели, 534 скончались.


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