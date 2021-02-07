Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 февраля

07 февраля 2021 в 11:33

Умер один пациент.

На утро 7 февраля в Кемеровской области ещё у 97 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 27, Мыски — 9, Кемерово — 9, Междуреченск — 8, Промышленновский МО — 8, Анжеро-Судженск — 6, Осинники — 5, Таштагольский МР — 4, Тяжинский МО — 4, Калтан — 3, Прокопьевск — 2, Топкинский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Юрга — 1, Беловский МР — 1, Гурьевский МО — 1, Ижморский МО — 1, Кемеровский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Мариинский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент с COVID-19.

«У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне  сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Новокузнецке», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 30 128 случаев коронавируса: 1 047 человек получают медицинскую помощь, 28 546 выздоровели, 535 скончались.


Читайте также

Content
Новокузнечанин ограбил церковную лавку (видео)
Content 382a5580d6557c826fd74e7904591dc8
Жительница Кемерова купила квартиру с долгами за ЖКУ свыше 90 тысяч
Content tmb 110718 4318
Пьяная кемеровчанка устроила истерику на проезжей части возле ТЦ
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 февраля

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?