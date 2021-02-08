На бульваре Строителей в Кемерове обустроят подземный переход

Горожане давно просят сделать переход на кольце регулируемым.

Кемеровчане регулярно поднимают вопрос о необходимости светофорного регулирования на кольце на бульваре Строителей. Сейчас пешеходный переход там нерегулируемый, и пешеходы выскакивают на дорогу, не смотря по сторонам. Еще больше неудобств доставляет он водителям, которые вынуждены ждать, пока пешеходы по одному-два человека переходят дорогу, не взирая на задержку проезда.

Власти пояснили, что из-за регулирования придётся переносить остановки общественного транспорта. При обустройстве регулируемого пешеходного перехода необходим перенос пешеходного перехода и остановок общественного транспорта от перекрёстка не менее чем на 50 метров для сохранения эффективности пропуска транспортных потоков по проспекту Ленина и бульварному кольцу.

Однако проблема будет решаться другим способом.

«Проведение указанных мероприятий требует больших материальных затрат, вложение которых в настоящее время нецелесообразно в связи с тем, что в рамках перспективного плана развития города Кемерово на данном участке разработан проект обустройства подземного пешеходного перехода через проспект Ленина перед пересечением с бульваром Строителей», — говорится в официальном ответе.