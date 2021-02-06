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В Кузбассе школьников эвакуировали из гимназии из-за сработавшей сигнализации

06 февраля 2021 в 16:13

В Юрге прошли пожарные учения для педагогов и учащихся.

В гимназии Юрги прошли пожарные учения, в которых приняли участие пожарно-спасательные части, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. По легенде, очаг возгорания находился в актовом зале на втором этаже. Его обнаружил охранник во время обхода гимназии. К моменту прибытия спасателей 400 школьников, находившиеся в здании, успели выйти на улицу, однако трое учеников остались заблокированными в классах.

«Пожарные установили автомобиль на пожарный гидрант, автолестницу — на защиту кровли здания, протянули рукавные линии, организовали звенья газодымозащитной службы, приступили к поиску и спасению пострадавших и ликвидации возгорания. В итоге школьников нашли и эвакуировали, а условный пожар оперативно потушили», - рассказал начальник юргинского пожарно-спасательного отряда Валерий Поляков.

Он отметил, что настоящий пожар в школе — происшествие чрезвычайное. И в условиях реальной ЧС времени на раздумье, как правило, не остаётся: нужны грамотные решения, чёткие, хорошо отработанные действия. Подобные учения позволяют совершенствовать и поддерживать на высоком уровне боевую готовность пожарно-спасательных частей.

 

Фото: пресс-служба МЧС по Кемеровской области.


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