Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 февраля

Скончались два пациента.

По данным на утро 8 февраля в Кемеровской области выявили 97 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 27, Кемерово — 9, Промышленновский муниципальный округ — 8, Междуреченск — 7, Мыски — 7, Анжеро-Судженск — 6, Таштагольский район — 5, Калтан — 4, Осинники — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Крапивинский муниципальный округ — 3, Тяжинский район — 3, Топкинский муниципальный округ — 2, Юргинский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Киселёвск, Прокопьевск, Гурьевский муниципальный округ, Мариинский, Прокопьевский, Тисульский и Яшкинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Белове. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 30 225 случаев коронавируса: 978 человек получает медицинскую помощь, 28 710 выздоровели, 537 скончались.