Мэр Прокопьевска сообщил о погашении долгов по зарплате перед дорожниками

Ранее рабочие записали резонансное видеообращение к властям.

Глава Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил о погашении всех долгов перед работниками дорожного предприятия, записавшими резонансное видео.

Напомним, ранее по соцсетям разошлась видеозапись обращения сотрудников «Дорожного комплекса» с требованием разобраться с ситуацией по невыплате заработной платы. Выяснилось, что руководство предприятия на протяжении четырёх месяцев — с сентября по декабрь — не выполняло свои обязательства перед рабочими. На предприятии не выплачивалась заработная плата, образовалась задолженность.

В данный момент ООО «Дорожный комплекс» не работает, списочная численность сотрудников составляет 3 человека. Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составляет 89 человек. Общая сумма задолженности за 4 месяца с сентября по декабрь составляет 2,182 млн рублей.

«Сегодня все 89 человек, чьи трудовые права были нарушены, получили зарплату в полном объёме. Общая сумма выплаченных средств составила 2,183 млн рублей», — сообщил 8 февраля в соцсетях Андрей Мамаев.

Как отметил мэр, перед директором предприятия была поставлена задача погасить задолженность в кратчайшие сроки. В качестве одного из вариантов дополнительного источника финансирования рассматривалась продажа имеющегося у предприятия оборудования и материалов. Для этих целей будет проведена инвентаризация.

Невыплатой зарплаты в Прокопьевске предприятия заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).