Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке двое детей получили компенсацию ...

В Новокузнецке двое детей получили компенсацию в 400 тысяч рублей за смерть сестры

08 февраля 2021 в 12:42

Ранее их опекуна смертельно травмировал грузовой поезд.

На станции «Новокузнецк — Пассажирский» грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Транспортная прокуратура провела проверку происшествия.

По результатам проверки прокурор потребовал компенсировать моральный вред двум малолетним детям, лишившимся опекуна — погибшая была их старшей сестрой.

«В случае причинения вреда источником повышенной опасности компенсация выплачивается независимо от вины причинителя вреда», - пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

По результатам рассмотрения одного из заявлений суд взыскал с ОАО «РЖД» и страховой компании в интересах малолетнего ребёнка 200 тысяч. Производство по другому гражданскому делу судом прекращено в связи с добровольным исполнением ОАО «РЖД» заявленных прокурором аналогичных требований в пользу второго ребёнка.


Читайте также

Content
На бульваре Строителей в Кемерове обустроят подземный переход
Content 3b380e30 6857 11eb 9417 117fc71fe5ac
В Кузбассе школьников эвакуировали из гимназии из-за сработавшей сигнализации
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 февраля
Content kak mogut byt nakazany rabotodateli kotorye ne hotyat platit
Мэр Прокопьевска сообщил о погашении долгов по зарплате перед дорожниками

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?