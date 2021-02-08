В Новокузнецке двое детей получили компенсацию в 400 тысяч рублей за смерть сестры

Ранее их опекуна смертельно травмировал грузовой поезд.

На станции «Новокузнецк — Пассажирский» грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Транспортная прокуратура провела проверку происшествия.

По результатам проверки прокурор потребовал компенсировать моральный вред двум малолетним детям, лишившимся опекуна — погибшая была их старшей сестрой.

«В случае причинения вреда источником повышенной опасности компенсация выплачивается независимо от вины причинителя вреда», - пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

По результатам рассмотрения одного из заявлений суд взыскал с ОАО «РЖД» и страховой компании в интересах малолетнего ребёнка 200 тысяч. Производство по другому гражданскому делу судом прекращено в связи с добровольным исполнением ОАО «РЖД» заявленных прокурором аналогичных требований в пользу второго ребёнка.