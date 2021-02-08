В Кемерове глыба снега рухнула на автомобиль

Власти города прокомментировали инцидент.

Днём 7 февраля сошедший с крыши на улице Леонова снег повредил два автомобиля – грузовой и легковой. Видео последствий происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно, что легковушка пострадала намного сильнее грузовика.

В администрации города Кемерово пояснили, возмещать ущерб пострадавшим будет собственник здания. При этом кто именно является его владельцем – не уточняется.

«Собственнику объекта недвижимости грозит административная ответственность с наложение штрафа, а также гражданская правовая ответственность с возмещением ущерба собственникам повреждённого имущества», — рассказали изданию в мэрии.

Фото: соцсети.