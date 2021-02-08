В Кузбассе смертность в два раза превысила рождаемость

А вот браков больше, чем разводов.

Управление ЗАГС Кемеровской области опубликовало информацию о демографии в регионе за 2020 год. Согласно данным, смертность в регионе почти в два раза превышает рождаемость.

Так, за прошедший год в области на свет появились 22 775 детей, а умерло 42 826 человек. Наибольший уровень рождаемости в Кемерове – 6 117 детей, вторым стал Новокузнецк – 5 196, третьим Прокопьевск – 1 336. Города так же стали лидерами по уровню смертности: 9 505 человек умерло в Новокузнецке, 9 326 в Кемерове и 3 452 в Прокопьевске.

Так же были опубликованы данные о заключении браков и разводах. За 2020 год в Кемеровской области было заключено 13 554 брака и оформлено 10 650 разводов.