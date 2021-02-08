В Кемерове на женщину упала глыба льда

Инцидент прокомментировали власти и ГЖИ.

8 февраля в соцсетях появилась информация, что днём в воскресенье на женщину упала глыба льда рядом с домом на бульваре Строителей, 19 в Кемерове. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«По информации ООО «УК на Ворошилова» конструкция крыши дома на бульваре Строителей 19 — плоская, в связи с чем наледь не образовывается. Несанкционированный сход снега произошёл в результате его скопления на самовольно установленном козырьке балкона, одной из квартир дома», — цитирует издание разъяснение мэрии.

Отмечается, что еще в декабре 2020 года УК выдала собственникам квартир 9 этажа предписания о необходимости сбросить снег и предоставить в УК проект на установку балконного козырька. По данным ГЖИ Кузбасса, предписание не было исполнено.

Силами УК уборка снега также проведена не была

«Опасная территория не была огорожена сигнальными лентами, доступ людей ограничен не был. Госжилинспекцией в связи со случившимся рассматривается вопрос о привлечения УК к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при управлении МКД, которое повлекло за собой причинение вреда здоровью человека», — сообщили в ведомстве.

Фото: администрация Кемерова.