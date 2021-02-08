В Киселевске двое пассажиров напали на таксиста и угнали его машину

Злоумышленниками оказались приятели 18 и 24 лет.

В Киселёвске у 62-летнего водителя такси похитили автомобиль LADA Granta. Выяснилось, что ночью к мужчине сели два пассажира и попросили отвезти их в деревню Кутоново. В дороге пассажиры напали на таксиста и начали избивать, требуя деньги и ценные вещи.

«Налётчики силой вытащили водителя из машины, забрали деньги, золотое кольцо и скрылись на автомобиле. Сумма ущерба составила 520 000 рублей», - уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По горячим следам злоумышленники были задержаны. Ими оказались два приятеля — неоднократно судимый 18-летний житель Беловского района и 24-летний прокопчанин.

В настоящее время решается вопрос об избрании старшему из задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», приятелям грозит до 10 лет лишения свободы.

Похищенную машину полицейские нашли на территории Прокопьевска и уже вернули владельцу.